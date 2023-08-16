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Овечкин рассказал, что никогда специально не следил за питанием

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему не следил специально за питанием.
Овечкин рассказал, что никогда специально не следил за питанием
  • globallookpress.com

«Я не слежу. Всё сжигается на льду и на тренировках. И есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следят — но они тоже не толстеют. Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Но, как говорят в хоккее, — счёт на табло», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин прокомментировал поединок между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

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