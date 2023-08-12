Овечкин: Месси показывает в США, что он самый лучший

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси показывает в США, что он самый лучший. Лионель сделал осознанный выбор для себя и для своей семьи», — приводит слова Овечкина Metaratings.

Форвард ответил, готов ли помочь 36-летнему аргентинцу освоиться на льду, если будет такая возможность.

«Я думаю, что найдутся другие люди, которые помогут Лео. Поеду ли на матч «Интер Майами», если пригласят? Да, конечно», — сказал он.

Нападающий перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента 15 июля, подписав контракт до декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».