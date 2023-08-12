Овечкин: Месси показывает в США, что он самый лучший
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«Месси показывает в США, что он самый лучший. Лионель сделал осознанный выбор для себя и для своей семьи», — приводит слова Овечкина Metaratings.
Форвард ответил, готов ли помочь 36-летнему аргентинцу освоиться на льду, если будет такая возможность.
«Я думаю, что найдутся другие люди, которые помогут Лео. Поеду ли на матч «Интер Майами», если пригласят? Да, конечно», — сказал он.
Нападающий перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента 15 июля, подписав контракт до декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».