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Овечкин: будь мне 18, сказал бы хозяину «Вашингтона» быстрее строить хорошую команду

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в 18 лет обратился бы к президенту клуба для построения команды.
Овечкин: будь мне 18, сказал бы хозяину «Вашингтона» быстрее строить хорошую команду
  • AP
  • © Nick Wass

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему.

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