Овечкин: будь мне 18, сказал бы хозяину «Вашингтона» быстрее строить хорошую команду
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«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше», — цитирует Овечкина «Чемпионат».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему.