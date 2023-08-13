Овечкин: будь мне 18, сказал бы хозяину «Вашингтона» быстрее строить хорошую команду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в 18 лет обратился бы к президенту клуба для построения команды.

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему.