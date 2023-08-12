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Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему играет за один клуб в течение 18 лет.
Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему
  • AFP

«К тебе относятся с любовью и душой, зачем это менять на клуб, где ты можешь этого не получить?» — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Гретцки на 72 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин верит, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

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