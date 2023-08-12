Узнать больше

Овечкин верит, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин верит, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«В последние несколько лет почти в каждом интервью меня спрашивают про рекорд Гретцки. Быть в этой гонке — уже дорогого стоит. Я до сих пор сомневаюсь, что это реально. Но верю», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Гретцки на 72 гола. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Овечкин не исключил возможного перехода в казанский «Ак Барс» после ухода из НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить