Овечкин верит, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В последние несколько лет почти в каждом интервью меня спрашивают про рекорд Гретцки. Быть в этой гонке — уже дорогого стоит. Я до сих пор сомневаюсь, что это реально. Но верю», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Гретцки на 72 гола. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Овечкин не исключил возможного перехода в казанский «Ак Барс» после ухода из НХЛ.