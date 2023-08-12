Овечкин верит, что побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
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«В последние несколько лет почти в каждом интервью меня спрашивают про рекорд Гретцки. Быть в этой гонке — уже дорогого стоит. Я до сих пор сомневаюсь, что это реально. Но верю», — приводит слова нападающего «Чемпионат».
37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Гретцки на 72 гола. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Овечкин не исключил возможного перехода в казанский «Ак Барс» после ухода из НХЛ.