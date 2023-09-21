Узнать больше

Задоров считает Овечкина самым великим российским хоккеистом НХЛ

Короткая ссылка
Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказал своё мнение о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Задоров считает Овечкина самым великим российским хоккеистом НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«Общаемся с Овечкиным как коллеги. Как отношусь к его политической позиции? Это его мнение. Оно меня не касается. Я его уважаю как одного из самых… а то и самого великого российского хоккеиста», — сказал игрок в интервью Юрию Дудю*.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Задоров заявил, что скучает по России.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить