Задоров считает Овечкина самым великим российским хоккеистом НХЛ

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказал своё мнение о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Общаемся с Овечкиным как коллеги. Как отношусь к его политической позиции? Это его мнение. Оно меня не касается. Я его уважаю как одного из самых… а то и самого великого российского хоккеиста», — сказал игрок в интервью Юрию Дудю*.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Задоров заявил, что скучает по России.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.