Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России

Короткая ссылка
Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, скучает ли по России во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», — приводит слова Задорова Sport24.

Россиянин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. До «Калгари» Задоров играл за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В текущем сезоне россиянин провёл 82 матча и набрал 21 (14+7) очко, а также оформил первый хет-трик в карьере.

Ранее Задоров назвал американское высшее образование лучшим в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить