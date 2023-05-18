Защитник «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, скучает ли по России во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», — приводит слова Задорова Sport24.

Россиянин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. До «Калгари» Задоров играл за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В текущем сезоне россиянин провёл 82 матча и набрал 21 (14+7) очко, а также оформил первый хет-трик в карьере.

Ранее Задоров назвал американское высшее образование лучшим в мире.