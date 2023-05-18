Российский хоккеист Задоров назвал американское высшее образование лучшим в мире

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказался об образовании в России и США.

«В России школьная программа намного сильнее, ты выходишь более подготовленным. Потом уже университет всё переворачивает — американское высшее образование лучшее в мире», — цитирует Задорова Sport24.

Россиянин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. До «Калгари» Задоров играл за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В текущем сезоне россиянин провёл 82 матча и набрал 21 (14+7) очко, а также оформил первый хет-трик в карьере.

Ранее главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер высказался о хет-трике российского нападающего Никиты Задорова в матче с «Сан-Хосе Шаркс».