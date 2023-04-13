Главный тренер «Калгари» — о хет-трике Задорова: «русская ракета» отложила это на последний матч
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«Русская ракета» отложила это на последний матч, хотя должна была сделать это ещё в октябре», — приводит слова Саттера пресс-служба клуба.
Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.
Россиянин стал 13-м защитником в истории НХЛ и вторым игроком обороны в истории «Флэймз», оформившим натуральный хет-трик.
Задоров, для которого этот хет-трик стал первым в карьере, был признан третьей звездой игрового дня.
Ранее Задоров поделился эмоциями от первого хет-трика в НХЛ.