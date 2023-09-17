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ФК «Динамо» поздравил Овечкина с 38-летием

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ФК «Динамо» поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.

«Сегодня день рождения у легенды хоккея и воспитанника бело-голубых — Александра Овечкина. Гордость «Динамо» и нашей страны», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба. 

Россиянин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин высказался об отношении НХЛ к отказу российских игроков надевать свитера с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках.

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