Со вкусом и цветом: Жилина затмила Валиеву в произвольной программе, Алиев и Гуменник растрогали всех

В столичном «Мегаспорте» произвольными программами завершились контрольные прокаты сборной России. Вероника Жилина зажигательно выступила под Майкла Джексона и затмила даже представшую в образе Чёрной пантеры Камилу Валиеву. Жарко было и в парном катании, где Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, как и днём ранее, смотрелись предпочтительнее бывших коллег по тренировочной группе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. У мужчин больше других запомнились проникновенными постановками Дмитрий Алиев и Пётр Гуменник, а у танцоров не было равных Александре Степановой и Ивану Букину.

Превосходство Степановой и Букина

Уже по первому дню контрольных прокатов в «Мегаспорте» было понятно, что танцевальным дуэтам в нынешнем сезоне будет непросто конкурировать с возобновившими карьеру Александрой Степановой и Иваном Букиным. Пусть многократные призёры чемпионатов Европы и пропустили год, но их невероятное чувство друг друга на льду никуда не делось, как и умение проникновенно и эмоционально кататься.

В очередной раз они это показали в произвольном танце, поставленном на саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры». Выделялись спортсмены не только катанием, но и костюмами: партнёрша выбрала для проката розовое воздушное платье, которое одновременно подчёркивало и нежность музыки, и стать фигуристки. Правда, сложилось впечатление, что слишком длинная развевающаяся юбка временами мешает катанию — в частности, в одной из высоких поддержек ткань закрыла лицо Ивану.

Этот танец, судя по высказываниям Степановой, дуэту был поставлен ещё перед предыдущим сезоном, когда фигуристы тренировались у Александра Свинина и Ирины Жук. В нём и видны штрихи прежнего штаба: в частности, работа напоминает их олимпийскую «Ромео и Джульетту».

Основными соперниками Степановой и Букина в сезоне, вероятно, станут представители группы Жулина, и в первую очередь Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их произвольная программа на кавер легендарной песни Уитни Хьюстон I Will Always Love You получилась добротной, но, пожалуй, без какой-то изюминки. Фигуристы, исполняя её, были слишком сосредоточены на качестве элементов и, казалось, совсем забыли об артистической составляющей.

Иное дело — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, катавшиеся под песню Obscura от Power-Haus. Эта композиция звучала в прошлом сезоне в программе-воспоминании о пекинской Олимпиаде Камилы Валиевой. Танцоры, безусловно, вложили в номер собственный смысл и настолько вжились в трагические образы, что Ирина просто разрыдалась после завершения проката. Ведущей Алине Загитовой пришлось успокаивать девушку, но арену она всё равно покинула в слезах.

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко также порадовали интересной постановкой, которую не испортили даже почти сорванная поддержка и забавное падение партнёра прямо перед финальной позой. На фоне немногих оставшихся пар-долгожителей дебютанты пока выглядят совершенно нескатанными, но их перспективы представляются достаточно неплохими.

Приятное впечатление оставили и бывшие юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, по выступлению которых нельзя было сказать, что это их первый прокат на взрослом уровне. Их танец на саундтрек к фильму «Белоснежка и охотник» выделялся на фоне множества лирических и неспешных программ хорошей скоростью и интересными хореографическими решениями.

Задор и прыжки Жилиной

До начала прокатов девушек стало известно, что Софья Акатьева снялась с выступления по медицинским показаниям. А самый впечатляющий прокат вечера выдала Вероника Жилина, затмившая даже безусловную любимицу публики Камилу Валиеву. Воспитанница Евгения Плющенко вышла на лёд под попурри Майкла Джексона и, без преувеличения, зажгла зал. Она успешно приземлила четверной тулуп, упала с квад-сальхова и сделала бабочку на ещё одном тулупе, но в целом выглядела куда ярче и задорнее, чем большинство участниц нынешних прокатов. Когда программа будет накатана и доведена до совершенства, она заиграет ещё более яркими красками.

Ещё одна подопечная «Ангелов» Софья Муравьёва вновь предстала в лирическом образе. Он ей, безусловно подходит, однако не покидает ощущение, что фигуристка угодила в ту же ловушку, в которой несколько сезонов находилась Валиева после «Шторма».

Нынешняя произвольная Муравьёвой (и даже платье к ней) слишком похожа на её прошлогоднюю постановку и от этого теряет свою прелесть. К тому же, как и в коротком прокате, Софья довольно быстро устала и с прыжками во второй части программы не справилась. Впрочем, физическая готовность большинства участников — тема для отдельного разговора.

Выделялась на этом фоне, пожалуй, лишь Аделия Петросян. Она стала второй из девяти оставшихся одиночниц, которая смогла исполнить четверной прыжок — в её случае флип — и не выдохлась к концу проката.

Неплохую готовность продемонстрировала и Алина Горбачёва, выступавшая под музыку из сериала «Ход королевы». Она справилась с прыжками почти без помарок, если не считать небольшой степ-аут на одном из элементов, но вот скорости воспитаннице Софьи Федченко временами недоставало. Впрочем, это дело наживное, ведь у неё есть ещё минимум месяц до первого старта. К нему она планирует усилить программу двумя четверными сальховами, а по ходу сезона добавить к ним ещё и квад-тулуп.

Произвольная Валиевой «Чёрная пантера» на общем фоне выглядела больше похожей на номер к шоу, нежели к соревнованию. Это, впрочем, не упрёк, ведь и все обязательные элементы оказались в неё органично вписаны, а кошачья пластика и скольжение на коленях по льду лишь добавили плюсиков к артистизму. При этом фигуристка не скрывала, что до начала соревнований предстоит ещё много работы над физикой.

Не смогла в полной мере раскрыть свою произвольную Ксения Синицына, которая получила обидную травму на утренней тренировке: проткнула коньком ногу. Из-за этого ей пришлось полностью изменить прыжковый контент и исполнять лишь двойные аксели. Но при этом общее впечатление от постановки осталось весьма сильным. Видно, что фигуристка не просто выполняет набор элементов, вписанных в музыку, а проживает на льду каждую секунду и собирает в единое целое эмоции и движения.

Высокий уровень Бойковой и Козловского

В соревнованиях спортивных пар обошлось без сюрпризов. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, с одной стороны, и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — с другой выдали шикарные прокаты, в очередной раз подтвердив статус лучших дуэтов страны. Пара Тамары Москвиной представила программу под мелодию из мюзикла «Листомания», в постановке которой принимали участие тренеры танцоров Свинин и Жук, а представители «Хрустального» катались под Антонио Вивальди — руку к работе приложила Анжелика Крылова. Технически и те и другие настолько хороши, что борьба в сезоне будет идти на считаные десятые баллов. А вот с точки зрения образа всё же чуть свежее и вследствие этого предпочтительнее выглядят Александра с Дмитрием. Программа их соперников выдержана в том же стиле, что и прошлогодняя, и это несколько снижает её привлекательность.

Яркая борьба развернётся и за третье место. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов стремительно прогрессируют, и их «Сильва» выгодно отличается от программ конкурентов своей небанальностью и ярким розовым платьем партнёрши. Добавьте к этому безукоризненные параллельные прыжки и высокие выбросы — и получите пару с завидными перспективами.

Не уступают ей и дебютанты взрослых контрольных прокатов Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, также исполнившие без помарок основные элементы. Но чтобы бороться за самые высокие места, конечно, недостаточно просто чисто кататься — нужно выдавать на льду настоящее представление. С этой задачей справились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Воспитанники Сергея Доброскокова представили в произвольной программе свою версию «Игры престолов», удивив при этом каскадом, состоящим из тройного лутца и двух дупелей. Такое сочетание нечасто увидишь в парном катании.

Неудачным вышел прокат Таисии Собининой и Дениса Ходыкина, но программа на египетские мотивы при этом смотрится предельно сильно и, будучи чисто исполненной, наверняка позволит вновь созданной паре побороться с более скатанными соперниками.

«Голодные игры» Алёны Косторной и Георгия Куницы тоже вышли на загляденье, а экс-чемпионка Европы в женском одиночном катании добавляет в парных элементах раз от разу. На этот раз она чисто выехала один из выбросов, а на втором допустила лишь небольшой степ-аут. Не возникло проблем и с параллельным прыжком. Запомнились и лаконичные чёрные костюмы пары, дополненные брошами с сойкой-пересмешницей — такие же надели и тренеры Бетина Попова и Сергей Росляков.

Мощный Алиев и проникновенный Гуменник

В мужской части особенно выделялись несколько программ. В первую очередь поразил Матвей Ветлугин, создавший трогательный образ влюблённого, отвергнутого девушкой. Строгий лаконичный костюм подчёркивал настроение номера под композицию Apassionata группы Secret Garden. К слову, в сезоне-2020/21 под эту музыку каталась в короткой программе королева квадов Александра Трусова. Ветлугин также украсил свой прокат четверным прыжком, но немного смазал впечатление падением с тройного.

Евгений Семененко, сыгравший роль пылкого Ромео, также не обошёлся без ошибок — воспитанник Алексея Мишина упал с риттбергера в четыре оборота, но зато приземлил три других квада и ещё два трикселя. Однако с артистической точки зрения программа получилась куда менее цепляющей, нежели прошлогодний K-pop.

Дмитрий Алиев сполна реабилитировался за несколько падений в короткой программе, допустив лишь одну маленькую помарку на выезде в концовке. Его новая произвольная — «Памяти Карузо», и в ней спортсмен смотрится максимально органично.

Марк Кондратюк замахнулся на «Оду к радости» Бетховена и вполне справился с классической музыкой, хотя некоторые вопросы вызвал его необычный костюм — водолазка с изображением светящейся звезды. Прыжковый контент экс-чемпиона Европы соответствовал масштабу программы: Марк выдал несколько разных четверных и два тройных акселя. Досадную «бабочку» в концовке можно списать на первый прокат сезона.

Особое внимание воскресным вечером было приковано к Петру Гуменнику, вокруг имени которого разгорелись нешуточные страсти. Накануне стало известно, что спортсмену запретили выступать в короткой программе под музыку Rammstein, и по сети тут же поползли ироничные вопросы, а не «отменят» ли и Дориана Грея, запланированного на произвольную. Но на этот раз всё обошлось, и фигурист имел возможность продемонстрировать все плоды своего межсезонного труда. Прокат выдался неидеальным, однако основную массу прыжков Пётр исполнил без ошибок.

Теперь впереди у фигуристов ещё почти месяц на то, чтобы провести работу над ошибками и к первым этапам Гран-при России предстать во всеоружии. Серия стартует 13 октября в Уфе.