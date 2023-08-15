Кондратюк на спор исполнил десять тройных акселей подряд
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Плющенко в соцсетях сообщил, что сделавший десять акселей подряд Кондратюк получит приз — $10 тыс.
«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком. На кону $10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» — написал Плющенко.
Напомним, что команда двукратного олимпийского чемпиона находится в Пекине в рамках шоу «Щелкунчик».
Ранее Светлана Соколовская заявила, что Кондратюк был причиной перехода Александры Трусовой в её группу.