Кондратюк на спор исполнил десять тройных акселей подряд

Российский фигурист Марк Кондратюк поспорил с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко на десять тройных акселей подряд.

Плющенко в соцсетях сообщил, что сделавший десять акселей подряд Кондратюк получит приз — $10 тыс.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком. На кону $10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» — написал Плющенко.

Напомним, что команда двукратного олимпийского чемпиона находится в Пекине в рамках шоу «Щелкунчик».

Ранее Светлана Соколовская заявила, что Кондратюк был причиной перехода Александры Трусовой в её группу.