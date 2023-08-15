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Кондратюк на спор исполнил десять тройных акселей подряд

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Российский фигурист Марк Кондратюк поспорил с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко на десять тройных акселей подряд.
Кондратюк на спор исполнил десять тройных акселей подряд
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Плющенко в соцсетях сообщил, что сделавший десять акселей подряд Кондратюк получит приз — $10 тыс.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком. На кону $10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» — написал Плющенко.

Напомним, что команда двукратного олимпийского чемпиона находится в Пекине в рамках шоу «Щелкунчик».

Ранее Светлана Соколовская заявила, что Кондратюк был причиной перехода Александры Трусовой в её группу.

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