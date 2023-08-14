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Соколовская: был бы Кондратюк у Мишина, Трусова пошла бы к нему

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Тренер Светлана Соколовская прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой в свою группу из команды Этери Тутберидзе.
Соколовская: был бы Кондратюк у Мишина, Трусова пошла бы к нему
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Она искала себя. Был бы Марк у Алексея Николаевича, она бы пошла к нему. Так у них сложилось. Что, она мечтала у Соколовской кататься? Ну, это смешно, правильно?» — сказала Соколовская в документальном сериале «Один на один».

Она добавила, что фигуристка в любом случае покинула бы штаб Тутберидзе, ведь она не зря уходила к Евгению Плющенко в 2020 году.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова вспомнила об Олимпиаде в Пекине.

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