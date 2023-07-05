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Трусова: каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин

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Российская фигуристка Александра Трусова вспомнила об Олимпиаде в Пекине.
Трусова: каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин
  • globallookpress.com
  • © Enrico Calderoni/AFLO

«Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин-2022.

Эта медаль — не просто награда за моё выступление, с ней связано столько воспоминаний, очень важных для меня», — написала Трусова в соцсетях.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль.

Ранее Трусова рассказала о выступлении в «Лужниках» под свою песню «Два крыла».

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