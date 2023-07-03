Трусова: зрители начали подпевать мою песню — я вся покрылась мурашками
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«Я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками. Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка!», — цитирует фигуристку Sport24.
19-летняя Александра является вице-чемпионкой Олимпийских игр, бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее Трусова призналась, что в день записи своей песни она спала всего час.