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Трусова: зрители начали подпевать мою песню — я вся покрылась мурашками

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о выступлении в «Лужниках» под свою песню «Два крыла».
Трусова: зрители начали подпевать мою песню — я вся покрылась мурашками
  • Gettyimages.ru

«Я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками. Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка!», — цитирует фигуристку Sport24.

19-летняя Александра является вице-чемпионкой Олимпийских игр, бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова призналась, что в день записи своей песни она спала всего час.

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