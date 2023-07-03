Трусова призналась, что в день записи своей песни она спала всего час

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о записи своей дебютной песни «Два крыла».

«В перерыве между отпуском и сборами я сняла клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы всё успеем?» Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью — в тот день я спала один час», — цитирует Трусову Sport24.

Она также призналась, что не любит свой голос, поэтому ей было сложно послушать песню.

19-летняя Трусова является вице-чемпионкой Олимпийских игр, бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта.