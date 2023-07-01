Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта
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Фигуристка одержала победу со счётом 5:2.
Во время игры в петанк игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь приземлить свой шар рядом с маленьким деревянным шариком, который называется кошонет.
Также спортсменка выступила на фестивале фигурного катания с номером под песню «Два крыла».
19-летняя Трусова также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность возвращения Трусовой в большой спорт вслед за Анной Щербаковой.