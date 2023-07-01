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Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».
Трусова выиграла матч у тренера по петанку в рамках Дня московского спорта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Фигуристка одержала победу со счётом 5:2.

Во время игры в петанк игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь приземлить свой шар рядом с маленьким деревянным шариком, который называется кошонет.

Также спортсменка выступила на фестивале фигурного катания с номером под песню «Два крыла».

19-летняя Трусова также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность возвращения Трусовой в большой спорт вслед за Анной Щербаковой.

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