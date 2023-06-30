Тарасова оценила возможность возвращения Трусовой вслед за Щербаковой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не знает, сможет ли возвращение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревнованиям мотивировать серебряного призёра Игр Александру Трусову.

«Ане я желаю счастливого пути. Я не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По информации РИА Новости, Щербакова ещё не приняла окончательного решения о возвращении. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Фигуристка определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Щербакова рассказала, что не хотела бы комментировать возможное возвращение на лёд.