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Траньков сообщил, что работает с фигуристами Бойковой и Козловским

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что тренирует пару Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Траньков сообщил, что работает с фигуристами Бойковой и Козловским
  • РИА Новости

«Начиная со сборов в Новогорске, мы вместе — Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко и я — работаем с Бойковой и Козловским. То есть тот же тренерский штаб, который работал с Тарасовой — Морозовым, работает с Сашей и Димой, ничего не поменялось», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Напомним, что минувшей весной Бойкова и Козловский покинули команду Тамары Москвиной, перейдя к Этери Тутберидзе.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Москвина рассказала о новых программах своих фигуристов на сезон-2023/24.

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