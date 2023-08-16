Траньков сообщил, что работает с фигуристами Бойковой и Козловским

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что тренирует пару Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

«Начиная со сборов в Новогорске, мы вместе — Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко и я — работаем с Бойковой и Козловским. То есть тот же тренерский штаб, который работал с Тарасовой — Морозовым, работает с Сашей и Димой, ничего не поменялось», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Напомним, что минувшей весной Бойкова и Козловский покинули команду Тамары Москвиной, перейдя к Этери Тутберидзе.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Москвина рассказала о новых программах своих фигуристов на сезон-2023/24.