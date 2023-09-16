Одной левой: Минеев нокаутировал Карвальо в бою по правилам кикбоксинга после возвращения из зоны СВО

Владимир Минеев оказался сильнее Рафаэла Карвальо в бою по правилам кикбоксинга. Россиянин, проходящий военную службу в зоне СВО, завершил поединок во втором раунде на отметке пять минут и одна секунда. Он поймал соперника на попытке атаки и выбросил в ответ мощный левый боковой. Бразилец, сразу упав на канвас, попытался подняться, но судья не позволил ему продолжить.

Непростой соперник для Минеева

Владимир Минеев — один из российских спортсменов, принявших решение отправиться в зону СВО. В сентябре прошлого года он рассказал о получении повестки и заявил, что не собирается «бегать от призыва». Одной из причин такого выбора стала личная трагедия — боец потерял в Гостомеле брата. Вскоре он сам оказался в Донбассе, где и проходит службу. Если атлет и оказывается дома, то по исключительным случаям. Так, весной он получил увольнение из-за рождения дочери.

Вдобавок Минеев стал депутатом Народного совета ДНР. На пресс-конференцию перед поединком с Рафаэлом Карвальо он пришёл в кепке с надписью «Донбасс».

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Несмотря на военную службу, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе не приостанавливал карьеру и продолжал тренировки. Пусть по правилам ММА он не дрался с конца 2021-го, когда выиграл у Магомеда Исмаилова, зато провёл две встречи в профильном кикбоксинге. Сначала в сентябре прошлого года он не оставил шансов Эрко Джану, а в ноябре нокаутировал Фернандо Родригеса — младшего.

Спустя почти год ему предстояло также в кикбоксинге сразиться с куда более опасным соперником — Рафаэлом Карвальо. Ещё недавно бразилец считался одним из самых сильных средневесов планеты. В 2015-м он завоевал чемпионский пояс Bellator и удерживал его вплоть до 2018-го, когда уступил Гегарду Мусаси.

Однако в последнее время карьера ветерана пошла на спад. Он потерпел четыре поражения подряд в смешанных единоборствах, в том числе от Вадима Немкова. Неудивительно, что латиноамериканец решил сосредоточиться на кикбоксинге, ведь в ММА зачастую одерживал победы именно благодаря своим мощным ударам.

При этом встреча прошла в категории до 93 кг, поскольку оппоненты не горели желанием проходить изнурительную весогонку. Минеев и вовсе в июне признался, что в армии пополнел до 105 кг. Однако ему предоставили месячный отпуск для подготовки. Но сразу после боя Владимир должен был вернуться в зону СВО. И россиянин был настроен сделать это на мажорной ноте.

«Карвальо, оформляй российскую медицинскую страховку и прихвати с собой костыли. После нашего поединка они тебе пригодятся!» — призвал он соперника.

Мастер-класс от Туйнова

Не меньший интерес вызывало соглавное противостояние, ведь на ринг вышел один из опаснейших кикбоксеров страны — Владислав Туйнов. Он выступал даже в сильнейшем промоушене планеты Glory, хотя не добился там особых успехов. Зато после спортсмен одержал пять побед подряд. Причём он не ограничивается профильным видом, но и дерётся по правилам бокса и на голых кулаках. А последнее поражение и вовсе датируется 2019-м.

Неудивительно, что россиянин изъявлял желание нокаутировать своего следующего оппонента — Ли Ху — и продлить удачную серию.

«Видно, что китайский спортсмен меня изучил, посмотрел бои, есть понимание, как я веду их. Его основной арсенал будет строиться от того, что я способен сильно ударить руками», — приводит слова Туйнова «Известия».

В итоге борьбы в данной паре не получилось. С первых мгновений стало понятно, что атлетов разделяет пропасть в технике и скорости. Россиянин принялся выбрасывать опаснейшие попадания как ногами, так и руками. Особенно неприятно смотрелись мощнейшие хай-кики в голову. Не забывал Туйнов и «сушить» бёдра противника.

Уже в стартовой трёхминутке Ху пришлось буквально выживать. После удара с разворота ногой в печень он не удержал равновесие. Однако настоящие проблемы начались, когда Владислав провёл фирменную боксёрскую двойку левый сбоку — правый боковой. После этого китайца откровенно зашатало, и россиянин принялся буквально избивать его. Рефери отсчитал дебютный нокдаун, но гостя спас гонг.

Однако во втором раунде Орловский Бриллиант поставил точку. Он взял небольшую паузу, а затем разрядился целым рядом серий «по этажам». Пропустив столько, Ли опять оказался на канвасе. Несмотря на колоссальный урон, он попытался встать на ноги, но рефери остановил бой.

Нокаут за пять минут

Примерно столько же продолжался поединок Минеева и Карвальо, хотя болельщики ждали, что они проведут в ринге всё отведённое время и, возможно, даже экстрараунд. Многое зависело от того, как будет выглядеть россиянин, не дравшийся почти год и вынужденно отправивший спорт на второй план. Главное — сразу стало понятно: несмотря на то что Минеев серьёзно прибавил в весе, он не потерял в скорости.

Впрочем, стартовый раунд целиком ушёл на разведку. Чувствовалось, как бойцы опасаются друг друга и не желают лететь вперёд с риском пропустить нокаутирующий удар. Поэтому никто никуда не торопился. Несколько предпочтительнее выглядел бразилец. Сразу бросалась в глаза его высочайшая техника. Плюс экс-чемпион Bellator пользовался преимуществом в длине рук и держал оппонента на нужной дистанции, периодически подключая ноги по корпусу. В частности, крайне опасным получился мидл-кик по печени, но Волжанин успел подставить локоть.

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Сам же он принялся наращивать обороты только к концу трёхминутки. Владимир наконец стал разрывать дистанцию и зарубаться, что явно шло ему на руку. Соперник вынужден был перекрываться и пятиться к канатам. Однако в целом он всё равно оставался спокоен и контролировал ход встречи.

Во втором отрезке события развивались куда стремительнее. Отечественный спортсмен раз за разом проходил защиту Карвальо и наносил мощные удары. Рафаэлу приходилось клинчевать. В результате судья несколько раз вынужден был разводить бойцов.

Всё решилось незадолго до паузы, когда, казалось, латиноамериканец снова завладел инициативой. Он попытался выбросить левый крюк и даже попал, но Минеев в ответ отправил в челюсть оппонента куда более страшный удар. Тот сразу же рухнул на настил. Атлету удалось восстановиться и подняться на ноги, но арбитр не позволил ему продолжать.

Владимир явно остался этим недоволен, поскольку хотел провести на ринге всю отведённую дистанцию. В итоге поединок продолжался всего пять минут и одну секунду. А Волжанин продемонстрировал, что, несмотря на службу в зоне СВО, не утратил своей нокаутирующей мощи. Он одержал третью победу подряд в кикбоксинге и теперь вправе ждать от организации ещё более громких противостояний.

«Это была ульяновская школа кикбоксинга — левый сбоку. Если хочешь, приезжай, мы тебя научим. Если хочешь подраться на турнире, мы можем тебе его организовать либо в Астрахани, либо в Ульяновске. Здесь стоит губернатор Ульяновской области. Если мы проведём там соревнование, можешь приехать и выступить на нём», — обратился к оппоненту Минеев сразу после боя.