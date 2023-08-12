Служащий в зоне СВО Минеев проведёт бой с Карвальо в сентябре

Объявлена дата нового боя Владимира Минеева, находящегося в зоне СВО, с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо.

«Они подерутся в сентябре. Он же бывший чемпион Bellator, кикбоксёр. Считайте это анонсом. Есть договорённость, что Минеева в отпуск отпустят до 15 сентября», — сообщил промоутер Камил Гаджиев СЭ.

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После боя он заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев рассказал, что служит разведчиком в спецназе в зоне СВО.