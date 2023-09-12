Минеев стал депутатом Народного совета ДНР

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев был избран депутатом Народного совета ДНР.

«Выражаю искреннее признание и благодарность всем нашим избирателям, которые активно участвовали в выборах. Спасибо за ваше доверие и поддержку!» — написал Минеев в своём Telegram-канале.

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Следующий поединок Минеев проведёт по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо 15 сентября в Элисте. Россиянин владел титулами чемпиона по версиям организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

Ранее Минеев признался, что хочет заниматься возрождением спорта в ДНР.