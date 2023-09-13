Минеев назвал свой вес за четыре дня до боя против Карвальо

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, сколько весит до боя с бывшим чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

«Всё нормально, да. Я, наоборот, заметил, что вес хорошо уходил, и 98 кг — это в моём случае отличный результат. Согнать пять кг за два дня — это для нашего веса ни о чём. И на подготовку был всего месяц. Плавно за три месяца начать, всё будет нормально», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Следующий поединок Минеев проведёт по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо 15 сентября в Элисте. Россиянин владел титулами чемпиона по версиям организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

Ранее Минеев признался, что хочет заниматься возрождением спорта в ДНР.