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Боец Сидельников примет участие в установлении рекорда России по приседаниям

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников примет участие в установлении рекорда России по синхронным массовым приседаниям.
Боец Сидельников примет участие в установлении рекорда России по приседаниям
  • РИА Новости

Мероприятие по установлению нового рекорда пройдёт 16 сентября в рамках Фестиваля университетского спорта в Государственном университете управления.

Спортсмен также отметил, что любительскому спорту не хватает площадок, из-за чего в подавляющем большинстве в различных соревнованиях участвуют профессиональные атлеты. По его словам, многие не идут в профессиональный спорт, поскольку считают, что уже поздно и надо было начинать с детства, поэтому надо поддерживать любителей, организовывать больше интересных мероприятий, проводить спартакиады среди студентов.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, сколько весит до боя с бывшим чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

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