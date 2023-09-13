Боец Сидельников примет участие в установлении рекорда России по приседаниям

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников примет участие в установлении рекорда России по синхронным массовым приседаниям.

Мероприятие по установлению нового рекорда пройдёт 16 сентября в рамках Фестиваля университетского спорта в Государственном университете управления.

Спортсмен также отметил, что любительскому спорту не хватает площадок, из-за чего в подавляющем большинстве в различных соревнованиях участвуют профессиональные атлеты. По его словам, многие не идут в профессиональный спорт, поскольку считают, что уже поздно и надо было начинать с детства, поэтому надо поддерживать любителей, организовывать больше интересных мероприятий, проводить спартакиады среди студентов.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, сколько весит до боя с бывшим чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.