По настоянию врачей: Бетербиев сообщил о переносе боя со Смитом на неопределённый срок из-за проблем с челюстью

Артур Бетербиев подтвердил, что не сможет провести бой с Каллумом Смитом за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе 19 августа. Он объяснил, что перенёс стоматологическую операцию и врачи настояли на переносе поединка, чтобы челюсть успела зажить. Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев уверен: если бы россиянин вышел на ринг с активным воспалительным процессом, это могло нанести вред его здоровью. А Григорий Дрозд и Алексей Тищенко назвали произошедшее большой неприятностью, поскольку Бетербиев должен был находиться практически на пике формы.

«Врачи настояли, чтобы челюсть успела зажить»

19 августа непобедимый нокаутёр Артур Бетербиев должен был провести очередную защиту поясов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе. В Канаде его ждало противостояние с Каллумом Смитом, имеющим лишь одно поражение в пассиве — от Сауля Альвареса. Однако за три недели до схватки россиянин сообщил, что она не состоится в назначенную дату из-за необходимости восстановиться после операции на зубе.

«Врачи настояли на переносе боя, чтобы челюсть успела зажить. Спасибо всем, кто уже купил билеты — бой обязательно состоится, но в другой день. Планы Всевышнего намного лучше, чем наши мечты», — написал боксёр у себя в Telegram-канале.

О переносе боя также заявили в промоутерской компании Top Rank, которая ведёт дела спортсмена. Там объяснили, что поединок не состоится в заранее оговоренный срок из-за костной инфекции челюсти — остеомиелита. Назвать новую дату пообещали в ближайшее время.

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К сожалению, судя по всему, болельщикам придётся подождать. По информации источника ТАСС, соперники встретятся только в начале следующего года. При этом ещё несколько дней назад Бетербиев рассказывал, что его подготовка к бою проходит абсолютно нормально. Это свидетельствует о том, что он столкнулся с действительно непредвиденными сложностями.

«Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все 100%. Всё идёт по плану, спарринги, тренировки. Что касается спарринг-партнёров, некоторые приезжают, недели две отрабатывают, а затем уезжают. После этого приходят другие», — приводит слова атлета «Чемпионат».

Помимо ближайшего поединка для Бетербиева, очевидно, откладывается и гипотетическое противостояние за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Дмитрием Биволом. Однако нельзя сказать, что стороны были готовы договориться. К тому же, серьёзным препятствием на пути организации исторической схватки могла стать позиция WBC, которая не хочет позволять драться за свой пояс выступающему под флагом России атлету.

Однако определённые сигналы о ведущихся переговорах поступали. Так, известный британский промоутер Эдди Хирн отмечал, что победитель боя между Бетербиевым и Смитом обязан сойтись с Биволом. Но перед этим Дмитрий должен был проверить на прочность Энтони Ярда в США.

А весной его менеджер Вадим Корнилов не исключал проведение боя между соотечественниками грядущей зимой.

«Сейчас команда Бетербиева выиграла торги, и он должен будет провести поединок с обязательным претендентом по версии WBC Каллумом Смитом. Как понимаю, он пройдёт в июле‑августе. И уже после... Вариант боя Дмитрия и Артура будет обсуждаться вновь, но уже на зиму. На мой взгляд, он будет к тому времени более реализуемым. Сейчас Дмитрий поддерживает форму, какой‑то сильной спешки у нас нет», — подчёркивал Корнилов в разговоре с «Матч ТВ».

«Теоретически существует и угроза для жизни»

Чтобы понять, какие именно осложнения возникли у Бетербиева, RT обратился к известному пластическому и челюстно-лицевому хирургу Сергею Шаманаеву. По его мнению, речь может идти об одонтогенном остеомиелите челюсти. В таком случае боксёр не сумеет вернуться к нормальной подготовке раньше чем через три месяца.

«Такое бывает после лечения зубов. В зависимости от распространённости процесса и объёма проведённого хирургического лечения возможны травмы костей лицевого скелета в виде переломов челюстей или альвеолярного отростка, в связи с чем необходим длительный период реабилитации (примерно от трёх месяцев до года). При нормальном лечении. Если атлета будут оперировать, он никак не сможет восстановиться к 19 августа. Речь идёт об операции, приёме антибиотиков — какая-то интоксикация всё равно есть», — рассказал Шаманаев.

Специалист также считает, что россиянин в таком состоянии не сможет выйти на ринг, поскольку имеется риск очень серьёзных осложнений, вплоть до летального исхода.

«Могут быть новые переломы или распространение процесса. Если последнее случится, то вследствие хронического воспаления возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму. Теоретически существует и угроза для жизни. Да, такое возможно, хотя об этом сложно говорить, так как у нас нет данных об объёме поражения», — добавил Шаманаев.

«Обоим боксёрам придётся начинать всё заново»

По словам опрошенных RT экспертов, перенос противостояния с британцем в любом случае скажется на уроженце Дагестана, поскольку он уже практически набрал идеальную форму. Экс-чемпион мира Григорий Дрозд отметил, что коллега по идее должен был активно проводить спарринговые сессии.

«Когда такие сложности возникают за три недели до поединка, это очень неприятно, так как остаётся совсем немного времени. Безумно сложно. С другой стороны, у Артура есть огромный опыт, и он понимает, как психологически справляться с подобным. Все ждали и надеялись, что этот год получится для нас хорошим, но, к сожалению, вмешались совсем нетипичные для бокса травмы. Видимо, никакой возможности выйти на ринг действительно нет. В противном случае бой бы состоялся. А так здоровье превыше всего. Никто не имеет права им рисковать», — заявил Дрозд в комментарии RT.

Согласился с ним двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Он предположил, что всего на подготовку к схватке со Смитом у россиянина должно было уйти шесть-семь недель, то есть ему оставалось пройти совсем немного.

«Это серьёзный удар для любого боксёра. Причём речь не только об Артуре. Британец ведь тоже готовился и проделал большой путь, но теперь всё это насмарку. Обоим придётся начинать всё заново. Неприятная ситуация для оппонентов и их команд», — посетовал Тищенко.

Перенос на более поздний срок гипотетически может пойти на руку именно Каллуму, ведь он моложе (россиянину в январе исполнится 39 лет). Мнения экспертов по данному вопросу разделились. Дрозд считает, что это может стать дополнительным преимуществом для Смита. Тищенко же всё равно видит соотечественника фаворитом.

«На мой взгляд, это небольшая фора для Смита. Отмена не должна сыграть значительной роли, когда бы бой ни состоялся. Преимущество Бетербиева в классе слишком велико. Уверен, он достаточно легко расправится с оппонентом. Другое дело, что гипотетическая встреча с Биволом сдвигается ещё сильнее, если она вообще планируется», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

При этом Дрозд назвал перенос поединка из-за проблем с зубами редкостью для бокса. Он не смог вспомнить ни одного подобного случая в своей карьере. Как правило, спортсмены получают повреждения рук или плеч. Лично не сталкивался с таким и Тищенко. При этом он всё же признал: некоторые его коллеги испытывали стоматологические проблемы.

«Всегда необходимо следить за своим здоровьем и обращаться к профессиональным врачам, чтобы они делали всё хорошо. Мы прекрасно понимаем, что в нашем виде, где постоянно бьют по лицу, инфекции челюсти мешают сильно. Но так же можно сказать и про любой профессиональный спорт. Тяжело справляться с серьёзными нагрузками, когда в организме идёт воспалительный процесс», — резюмировал Тищенко.