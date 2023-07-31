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Дрозд — о переносе боя Бетербиева со Смитом: здоровье превыше всего

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал перенос титульного боя в полутяжёлой весовой категории между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.
Дрозд — о переносе боя Бетербиева со Смитом: здоровье превыше всего
  • РИА Новости

«Конечно, это серьёзная проблема. Предполагаю, что Бетербиев уже вовсю проводил спарринговые сессии и выходил на пик формы. Когда такие сложности со здоровьем возникают за три недели до поединка, это очень неприятно, так как остаётся совсем немного времени. Безумно сложно. С другой стороны у Артура есть огромный опыт, он понимает, как психологически справляться с подобным. Все ждали и надеялись, что этот год получится для нас хорошим, но, к сожалению, вмешались нетипичные для бокса травмы. Видимо, никакой возможности выйти на ринг действительно нет. В противном случае бой бы состоялся. А так здоровье превыше всего. Никто не имеет права им рисковать», — заявил Дрозд RT.

Ранее Бетербиев сообщил, что врачи настояли на переносе его боя со Смитом.

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