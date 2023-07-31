Бетербиев сообщил, что врачи настояли на переносе его боя со Смитом

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал перенос своего титульного боя в полутяжёлой весовой категории с британцем Каллумом Смитом.

«Недавно у меня была небольшая операция на зубе. И врачи настояли на переносе поединка, чтобы челюсть успела зажить. Спасибо всем, кто уже купил билеты. Бой обязательно состоится, но в другой день», — написал боксёр в своём Telegram-канале.

Поединок между россиянином и американцем должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада).

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева со Смитом отложен из-за проблем со здоровьем у российского боксёра.