Бетербиев — о бое со Смитом: всегда стараюсь выкладываться на все 100%
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«Потихоньку готовимся к бою. Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все 100%. Всё идёт по плану, спарринги, тренировки», — приводит слова Бетербиева «Чемпионат».
38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа.