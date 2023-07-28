Бетербиев — о бое со Смитом: всегда стараюсь выкладываться на все 100%

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, как проходит подготовка к бою с британским спортсменом Каллумом Смитом.

«Потихоньку готовимся к бою. Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все 100%. Всё идёт по плану, спарринги, тренировки», — приводит слова Бетербиева «Чемпионат».

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа.