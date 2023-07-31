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Тищенко заявил, что перенос боя — неприятная ситуация для Бетербиева и Смита

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко отреагировал на перенос титульного боя в полутяжёлой весовой категории между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.
Тищенко заявил, что перенос боя — неприятная ситуация для Бетербиева и Смита
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«Нет сомнений, что Бетербиев находился близко к выходу на пик формы. Предположу, что всего на подготовку к встрече со Смитом у него должно было уйти шесть-семь недель, то есть оставалось всего три. Конечно, любой перенос поединка — это серьёзный удар для боксёра. Причём речь не только об Артуре. Британец ведь тоже готовился и проделал большой путь, но теперь всё это насмарку. Обоим придётся начинать всё заново. Неприятная ситуация для боксёров и их команд», — заявил Тищенко RT.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал перенос боя между Бетербиевым и Смитом.

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