Выжидательная позиция: МОК не пригласит российских спортсменов на ОИ-2024 в установленный срок

Россия и Белоруссия не войдут в число более чем 200 государств, которые 26 июля получат приглашения на Олимпиаду в Париже, сообщили в пресс-службе МОК. Как отметили в комитете, решение о выступлении российских спортсменов на Играх 2024 года будет принято «в надлежащее время» и без привязки к результатам квалификационных соревнований. В России назвали этот вердикт дискриминационным и нарушающим принципы олимпизма, но не исключили, что атлеты в итоге всё же будут допущены до Игр.

Пока в России обсуждают возможное выступление отечественных спортсменов на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, в Международном олимпийском комитете продолжают дискутировать на тему их допуска до олимпийских турниров 2024 и 2026 годов, первый из которых пройдёт в Париже, а второй — в Милане и Кортина-д'Ампеццо. И хотя до старта соревнований во Франции остаётся чуть больше года, определённости по-прежнему нет.

13 июля на официальном сайте МОК было опубликовано масштабное дополнение к статье, посвящённой участию атлетов из России и Белоруссии как в международных первенствах в целом, так и в грядущих летних и зимних Играх в частности. Изначально эта памятка появилась в конце марта 2023-го — спустя трое суток после проведения исполкома организации, на котором был рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде. Тогда президент комитета Томас Бах отказался ставить в нём точку и сказал, что окончательный вердикт будет вынесен «в надлежащее время».

И если верить свежей информации, этот момент наступит не 26 июля — в день, когда приглашения на Олимпиаду в Париже получит подавляющее большинство стран мира. По традиции это произойдёт ровно за год до старта соревнований.

«МОК примет соответствующее решение (касательно участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. — RT) в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований. 26 июля 2023 года будут направлены приглашения в 203 национальных олимпийских комитета. По указанным причинам в это число не входят НОК России и Белоруссии, а также отстранённый в данный момент НОК Гватемалы», — говорится в заявлении.

Помимо прочего, в статье затрагиваются вопросы, так или иначе относящиеся к теме выступления россиян на международной арене. Особое внимание руководство МОК по каким-то причинам уделило мнению стран «Большой семёрки», озвученному по итогам саммита в мае. Это может показаться странным, ведь к спорту данная структура не имеет никакого отношения. Тем не менее в комитете остались довольны тем, что G7 разделяет их точку зрения как в вопросе «уважения автономии спортивных организаций», так и в запрете для россиян и белорусов представлять свои государства на турнирах.

Вместе с этим в МОК снова высказались в поддержку идеи Движения неприсоединения, согласно которой в будущих Олимпиадах должны принимать участие все 206 НОК. Тем самым намекнули на желание обеспечить россиянам возможность соперничать с сильнейшими на крупнейших форумах. Но при соблюдении озвученных ранее требований, в частности, исключающих возможность защищать цвета своей страны. И это несмотря на позицию украинской стороны, требовавшей изолировать российских спортсменов от сообщества.

Как посчитали в МОК, недовольство ранее опубликованными критериями допуска как со стороны России, так и со стороны Украины может свидетельствовать о том, что в комитете нашли некую золотую середину.

И хотя в статье было достаточно интересных заявлений, касающихся как политики двойных стандартов в сообществе, так и попыток ряда государств подорвать автономию МОК, в России особое внимание уделили решению повременить с выдачей путёвки на ОИ-2024. Так, министр спорта Олег Матыцин жёстко раскритиковал позицию комитета и охарактеризовал её как «очередную дискриминацию и нарушение принципов олимпизма».

«В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учёта квалификационных соревнований — правила при отсутствии правил», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Согласен с ним и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавший выдвинутые требования «нелегитимными, дискриминационными и противоречащими духу и букве национального и международного законодательства». По его словам, исключив возможность допуска ОКР и НОК Белоруссии на Игры, МОК фактически лишил граждан этих стран права на национальную принадлежность в спорте.

«При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убеждён, — осознанный подход, который свидетельствует, что Олимпийское движение всё глубже погружается в зависимость от политического влияния. Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос: на каком юридическом основании не приглашаются НОК, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения. Фарс в действии», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в стране по-прежнему надеются получить приглашение на Игры и не намерены игнорировать его случае поступления. Но предоставлено оно должно быть на достойных условиях.

«Мы очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. Поэтому к тем унижениям, которые придумывают англосаксы (выступать под нейтральным флагом и без гимна), сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв признался, что ожидал подобного вердикта от МОК, хотя и верил в лучшее.

«До начала Олимпийских игр — 2024 ещё год. И у МОК ещё будет время, чтобы признать, что они были неправы по отношению к России... Мы до последнего надеялись, что здравый смысл возьмёт верх. Но пока верх берёт только политика Европарламента, когда нарушаются права спортсменов, права суверенных Олимпийских комитетов России и Белоруссии, я уже молчу об Олимпийской хартии. И эти нарушения идут один за одним со стороны МОК», — отметил собеседник RT.

По его словам, в данной ситуации МОК откровенно лицемерит, дисквалифицируя одни страны, а другим позволяя продолжать заявляться на международные первенства, несмотря на их участие в локальных конфликтах.

«Так что решение не приглашать наших спортсменов можно назвать настоящей дискриминацией», — заключил Свищёв.

В свою очередь, чемпионка ОИ-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что нежелание МОК называть конкретные сроки напрямую связано с событиями, разворачивающимися на фронте.

«Ключевой момент в этом решении кроется в неустановленной дате огласки. Мы все ждали, что к этому времени МОК сформулирует некие требования к нашим спортсменам, на которые, скорее всего, они не пойдут. Следовательно, не поедут на Олимпийские игры. Поэтому, как я предполагаю, комитет занял выжидательную позицию с надеждой на то, что к осени СВО завершится», — сказала Журова RT.

Также по теме «В надлежащее время»: в МОК отложили вопрос об участии российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже Международный олимпийский комитет отложил вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже и...

По её словам, также на риторику МОК повлиял завершившийся в Вильнюсе саммит НАТО, «где решили, что не стоит рубить сплеча, надо продолжать следить за обстановкой», попутно надеясь на мирные переговоры.

«Всё-таки МОК заботится о спортсменах, даже находясь в заложниках у европейских политиков. Так что если вдруг политическая обстановка изменится, то нас тут же пригласят на Олимпиаду. Но пока стоит не торопиться с выводами, а готовиться к Играм Дружбы», — добавила Журова.

Не стала ставить крест на шансах россиян отправиться в Париж и серебряная медалистка ОИ-1992 в эстафете Ольга Богословская. По её словам, хоть МОК и не спешит с оглашением окончательного вердикта, точку в данной теме не ставит.

«Шансы попасть на Олимпийские игры у нас остаются. Они не только теоретические, но и практические. Но это будет точно в нейтральном статусе и ограниченном количестве. И ОКР не будет иметь полномочий формировать команду России. В этом будет задействован совершенно другой орган, либо же все спортсмены будут направлять индивидуальные заявки на участие. Всё будет зависеть от тех критериев, которые разрабатывает МОК», — считает Богословская.