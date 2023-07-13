Родионенко: все спортсмены понимают, что нет никакой надежды выступить на ОИ в Париже

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко призналась, что для неё не стало сюрпризом решение не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленные сроки.

«Конечно, это ожидаемо. Здесь ничего удивительного, они так относятся к России и Белоруссии. У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Надежда умирает последней. Мы готовимся к соревнованиям, но, конечно, спортсменам не говорим то, что говорю сейчас», — цитирует Родионенко Metaratings.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду.