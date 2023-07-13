Матыцин считает дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду к 26 июля

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

«Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учёта квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил», — цитирует Матыцина ТАСС.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко не исключил обращение в судебные инстанции в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.