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Свищёв — о решении МОК не приглашать россиян на Игры-2024: это настоящая дискриминация

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Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не высылать ОКР приглашение на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Свищёв — о решении МОК не приглашать россиян на Игры-2024: это настоящая дискриминация
  • РИА Новости

«До начала Олимпийских игр — 2024 ещё год. И у МОК ещё будет время на то, чтобы признать, что они были неправы по отношению к России. Такое решение было ожидаемым, но мы до последнего надеялись, что здравый смысл возьмёт верх. Но пока верх берёт только политика Европарламента, когда нарушаются права спортсменов, права суверенных олимпийских комитетов России и Белоруссии, я уже молчу об Олимпийской хартии. И эти нарушения идут один за одним со стороны МОК», — сказал Свищёв RT.

По его словам, продолжается откровенное лицемерие со стороны международных спортивных организаций.

«Когда другие страны, которые не были отстранены от соревнований, продолжают своё участие в локальных конфликтах без последствий. Так что решение не приглашать наших спортсменов можно назвать настоящей дискриминацией», — заключил Свищёв.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление МОК не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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