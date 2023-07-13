Узнать больше

Навка выразила надежду, что в МОК вспомнят про спорт вне политики

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что верит в разум тех, кто будет принимать решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде.
Навка выразила надежду, что в МОК вспомнят про спорт вне политики
  • РИА Новости

«Надежда умирает последней. Мы надеемся, что разум возобладает, люди, которые принимают решения, вспомнят, что спорт — это не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление», — цитирует Навку РИА Новости

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены пропустят летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить