Навка выразила надежду, что в МОК вспомнят про спорт вне политики

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что верит в разум тех, кто будет принимать решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде.

«Надежда умирает последней. Мы надеемся, что разум возобладает, люди, которые принимают решения, вспомнят, что спорт — это не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление», — цитирует Навку РИА Новости.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены пропустят летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.