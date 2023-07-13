Губерниев: заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Олимпиаду в Париже

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены пропустят летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией. Может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он также отметил, что россияне уверенно пропустят и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение МОК не высылать ОКР приглашение на Олимпийские игры — 2024 в Париже.