В тени подписания Федотова: СКА обменял девять хоккеистов в «Ладу», Лайпсик намерен получить российское гражданство

СКА подписал однолетний контракт с бывшим голкипером «Автомобилиста» Юханом Маттссоном и выменял из «Торпедо» братьев Максима и Илью Федотовых, попутно отправив в «Ладу» девять хоккеистов. «Сибирь» заполучила лучшего снайпера прошлого регулярного сезона АХЛ Энди Андреоффа, а «Трактор» усилил состав победителем Кубка Колдера Заком Фукале и Семёном Дер-Аргучинцевым. В свою очередь, первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов вернулся в «Нефтехимик», а Брендан Лайпсик изъявил желание получить российское гражданство.

Обновления в СКА

Пока всё внимание фанатов российского хоккея приковано к ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым, другие команды лиги продолжают планомерную подготовку к сезону. Одним из главных игроков на рынке остаётся СКА, который собирается наконец прервать серию из пяти подряд поражений от московских одноклубников в плей-офф КХЛ. Только за последнее время петербуржцы пополнились тремя перспективными молодыми исполнителями, а также подписали соглашение с опытным голкипером, способным навязать конкуренцию Дмитрию Николаеву.

Речь идёт о Юхане Маттссоне, в прошедшем сезоне выступавшем за «Автомобилист», причём на довольно высоком уровне. В регулярке швед провёл 30 матчей и отражал в среднем 91,9% бросков по своим воротам, пропуская по 2,25 шайбы. Плей-офф он и вовсе завершил с лучшими процентом сейвов (95,4%) и коэффициентом надёжности (1,37) среди голкиперов, отыгравших минимум три встречи. С такими показателями он вполне мог рассчитывать не только на переезд в более статусный коллектив, но и на прибавку к зарплате, однако ограничился лишь первым пунктом. По данным СМИ, если в Екатеринбурге он получал 30 млн рублей в год, то в Санкт-Петербурге его услуги оценили в 25 млн.

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Возможно, поэтому 31-летний Маттссон и согласился подписать лишь однолетний контракт. Если за год он докажет свою полезность гранду лиги, то в будущем может рассчитывать на более привлекательные условия. Конечно, если сможет вытеснить из основы гораздо более молодого Николаева. В регулярке тот демонстрировал даже более впечатляющие цифры, чем Юхан, но в финале Западной конференции уступил заочную дуэль Адаму Рейдеборну и не смог вывести СКА в решающий раунд турнира.

Примечательно, что без приглашения игроков с фамилией Федотов армейцы Северной столицы тоже не обошлись. Причём таких набралось сразу трое. Защитник Максим и форвард Илья с ходу попали во взрослую команду, а их брат Александр 2011 года рождения проследовал в академию. В качестве компенсации нижегородскому «Торпедо» отошли права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также 110 млн рублей.

Правда, вряд ли Максима и Илью можно назвать спортсменами, которые с ходу усилят СКА. Если первый в минувшем сезоне здорово смотрелся в «Торпедо» и «настрелял» 26 (9 + 17) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, а затем набрал ещё 2 + 5 в десяти встречах плей-офф, то второй был отправлен в аренду в «Нефтехимик», где не блистал (9 + 5 очков в 40 играх). Поэтому рассчитывать на твёрдое место в составе петербуржцев ему вряд ли приходится. Да и его брату будет непросто рассчитывать на игровое время, ведь в коллективе собран целый ряд опытных защитников.

Причём конкурентов могло быть ещё больше, если бы СКА не обменял сразу девятерых хоккеистов в вернувшуюся в высшую лигу «Ладу». Самыми заметными из них стали Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев, в минувшем сезоне также защищавшие цвета «Сочи».

Десант из АХЛ

Если СКА сделал ставку на игроков, в прошлом году выступавших в российских лигах, то ряд других команд обратили своё внимание на представителей заокеанского рынка. Только за последнюю неделю стало известно о подписании соглашений с рядом уже бывших исполнителей, находившихся далеко не на последних ролях в коллективах АХЛ — лиги, где между собой сражаются фарм-клубы НХЛ.

Например, «Сибирь» сумела укрепить обойму лучшим снайпером прошедшей регулярки Энди Андреоффом, наколотившим 37 шайб и отдавшим 28 передач в 69 играх за «Бриджпорт Айлендерс». Причём старания 32-летнего форварда не помогли команде не только добиться успеха в розыгрыше Кубка Колдера, но даже побороться за него. В Атлантическом дивизионе клуб стал седьмым и остался без путёвки.

Но Андреоффа в этом винить невозможно. Он установил личный рекорд по голам и показал второй в карьере результат по очкам (65). Больше он набирал лишь 12 лет назад, когда выступал в лиге Онтарио. Поэтому «Сибирь» и не поскупилась, предложив ему, по данным СМИ, однолетний договор на 65 млн рублей. При этом ещё 10 млн достанутся форварду, если он достигнет планки в 40 результативных баллов за первенство.

Судя по всему, примеру «снеговиков» решил последовать и «Барыс». По информации Metaratings, в Казахстане обратили внимание на Райли Барбера, в прошлом соревновательном году блиставшего в «Техас Старз» (фарм-клуб «Далласа»). В 69 матчах тот отметился 64 (32 + 32) очками и стал лучшим бомбардиром коллектива в чемпионате, а затем достойно смотрелся в плей-офф (2 + 3 в восьми играх). Правда, помочь «звёздам» пройти дальше финала дивизиона не сумел.

Но если Барбер лишь раздумывает над тем, стоит ли переезжать в Астану, то Зак Фукале уже согласился провести следующий сезон в Челябинске. Номинально «Трактор» заполучил в свои ряды действующего триумфатора Кубка Колдера в составе «Херши Бэрс» — правда, большую часть времени тот просидел за спиной у Хантера Шепарда. Но если всё же оказывался на льду, то выглядел неплохо. Особенно в плей-офф, где за две неполные встречи не пропустил ни одной шайбы, отразив все 12 бросков в створ.

Помогать ему с адаптацией будет Семён Дер-Аргучинцев, за три года так и не сумевший пробиться в основу команды НХЛ — сделать это было крайне сложно, ведь правами на россиянина владел переполненный звёздами «Торонто Мейпл Лифс». Так, в минувшем первенстве он лишь раз вызывался из фарм-клуба, после чего вновь отправился в «Марлис».

В России правами на Дер-Аргучинцева владело «Торпедо». Но в Челябинске настолько впечатлились его бомбардирскими показателями (12 + 28 очков в 50 матчах АХЛ), что отправили в Нижний Новгород сразу троих хоккеистов — Кирилла Свищёва, Никиту Охотюка и Павла Дорофеева. Правда, двое последних выступают в Северной Америке, поэтому рассчитывать на их приезд Игорь Ларионов сможет лишь в перспективе.

Зато доподлинно известно, что Иван Морозов проведёт следующий год в «Спартаке». Как и Дорофеев, он числится в системе «Вегас Голден Найтс», но после провального сезона в АХЛ рассчитывать на переход на другой уровень было практически невозможно. В 58 матчах тот набрал лишь 17 (6 + 11) очков при показателе полезности «-22».

Будущее Якупова и гражданство Лайпсика

По нисходящей продолжает идти карьера двух бывших российских легионеров НХЛ. Ещё несколько лет назад Алексей Марченко защищал цвета «Детройта», брал вместе со сборной России золото на Олимпиаде в Пхёнчхане, но летом 2023-го остался без клуба. «Локомотив» принял решение расторгнуть контракт с 31-летним защитником, который в 22 встречах регулярки не забросил ни разу и лишь пять раз ассистировал своим партнёрам. И это с окладом в 75 млн рублей.

В свою очередь, руководство «Авангарда» в своей профпригодности не сумел убедить Наиль Якупов. На драфте НХЛ 2012 года он был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером, но так и не смог оправдать возложенные на него ожидания. Но одно дело не выделяться в заокеанской лиге и другое — не иметь постоянного места в составе «ястребов» со статистикой (6 + 4 очка в 16 играх). И теперь в возрасте 29 лет некогда сверхперспективный нападающий вынужден вернуться туда, где начинал свой путь.

Следующий сезон Якупов проведёт в «Нефтехимике». Контракт рассчитан на один год, за который он, по информации СМИ, заработает 30 млн рублей — не самая большая сумма даже на фоне гораздо менее известных и мастеровитых исполнителей. По словам Наиля, у него были и другие предложения, но он посчитал, что «пора возвращаться домой». И лишь время покажет, правильное ли это решение.

Крутой поворот в жизни решил сделать и Брендан Лайпсик. Несколько недель назад канадец перешёл в СКА на правах свободного агента, а на днях появилась информация о его намерении получить российский паспорт.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину… Брендан уже три года живёт в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнёров», — написал наставник клуба Роман Ротенберг в своём Telegram-канале.

Специалист назвал это знаковой историей для российского хоккея и от лица СКА пообещал помочь Лайпсику в достижении цели. Таким образом, в ближайшее время два номинальных легионера могут лишиться этого статуса. Ранее сообщалось о намерении американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла получить паспорт РФ.