Фетисов: самое главное, что Федотов востребован даже после года службы в армии
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«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контракте, чтобы не возникало подобных вопросов. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Фетисова ТАСС.
10 июля ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.
8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.
В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.
Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.