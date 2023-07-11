Фетисов: самое главное, что Федотов востребован даже после года службы в армии

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о ситуации касательно контракта голкипера Ивана Федотова и ЦСКА.

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контракте, чтобы не возникало подобных вопросов. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Фетисова ТАСС.

10 июля ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.