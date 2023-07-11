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«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина 2021 года Наиля Якупова

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Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о заключении контракта с нападающим Наилем Якуповым.
«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина 2021 года Наиля Якупова
  • Gettyimages.ru

Соглашение с форвардом рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. 

29-летний хоккеист является воспитанником «Нефтехимика». Последней командой Якупова был омский «Авангард», за который он выступал с 2020 по 2023 год и провёл за него 105 матчей (23 гола + 30 передач). Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года.

Также Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года.

Ранее депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение канадского хоккеиста петербургского СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

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