«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина 2021 года Наиля Якупова

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о заключении контракта с нападающим Наилем Якуповым.

Соглашение с форвардом рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

29-летний хоккеист является воспитанником «Нефтехимика». Последней командой Якупова был омский «Авангард», за который он выступал с 2020 по 2023 год и провёл за него 105 матчей (23 гола + 30 передач). Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года.

Также Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года.

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