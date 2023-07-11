Фетисов назвал выгодным для страны решение хоккеиста Лайпсика получить гражданство России
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«Для России это очень хорошая тенденция. Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится. Лайпсику желаю только удачи», — цитирует Фетисова Sport24.
11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Он играл в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлура». Всего канадец набрал 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. К СКА он присоединился в июне 2023-го и подписал двухлетний контракт.
Ранее член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.