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Фетисов назвал выгодным для страны решение хоккеиста Лайпсика получить гражданство России

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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение канадского хоккеиста петербургского СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.
Фетисов назвал выгодным для страны решение хоккеиста Лайпсика получить гражданство России
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«Для России это очень хорошая тенденция. Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится. Лайпсику желаю только удачи», — цитирует Фетисова Sport24.

11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Он играл в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлура». Всего канадец набрал 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. К СКА он присоединился в июне 2023-го и подписал двухлетний контракт.

Ранее член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

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