Фехтование Загитовой, брейк-данс Валиевой и настольный теннис Щербаковой: в «Лужниках» прошёл День московского спорта

В «Лужниках» состоялся большой праздник, приуроченный к 100-летию московского спорта, в котором приняли участие известные российские атлеты. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба пообщался с болельщиками. Гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы. А фигуристы, помимо показательных выступлений, ещё и попробовали себя в других видах. Алина Загитова победила в шоу-поединке по фехтованию на шпагах, Анна Щербакова поиграла в настольный теннис, а Камила Валиева приняла участие в мастер-классе по брейк-дансу.

Московский спорт в этом году отмечает 100-летие. В честь этого события на неделе в столичном метро запустили фирменный брендированный поезд. А в субботу, 1 июля, в «Лужниках» состоялся большой спортивный праздник. Гостей мероприятия ждала насыщенная программа, включающая многочисленные турниры, игры, тренировки, мастер-классы с участием известных спортсменов. Организаторы готовились к тому, что спортивный комплекс посетят свыше 200 тыс. человек.

Больше всего в этот раз были задействованы фигуристы. На протяжении полутора часов сильнейшие представители сборной России разных поколений на Малой спортивной арене радовали зрителей показательными номерами. Камила Валиева предстала в новом белоснежном платье и каталась под «Танцы на стёклах». В лиричном образе под музыкальную композицию «Высоко» появилась Евгения Медведева, а Марк Кондратюк предпочёл «Районы-кварталы» группы «Звери».

Александра Трусова выступила под свою собственную песню «Два крыла», написанную ко дню рождения. Именно этот номер стал одним из самых неожиданных и смелых. Сразу после его окончания зрители усыпали лёд игрушками. Их оказалось так много, что Алексею Ягудину, который должен был кататься следующим, пришлось помогать собирать подарки.

Попробовали фигуристы и другие виды спорта. Так, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, не вышедшая на лёд Малой спортивной арены по состоянию здоровья, поиграла в настольный теннис.

«Раньше играла на отдыхе с семьёй, училась у папы. Он лучше играет, подкручивает, гасит, у меня более спокойный режим. На сборах мы часто играем, на соревнованиях, на чемпионате мира был «пузырь», когда нельзя было выходить за пределы гостиницы, там тоже играли», — призналась Щербакова в интервью РИА Новости.

Фигуристка также рассказала, что после Олимпиады её жизнь стала намного интереснее, поскольку спортсменку начали приглашать на различные мероприятия и стало больше возможностей.

«Моя жизнь теперь гораздо более разносторонняя. Есть развитие и в других направлениях. Но фигурное катание остаётся со мной. Я на коньках с трёх лет и никогда ничем не была так увлечена», — добавила фигуристка.

Куда более сложный вид спорта выбрала для пробы Алина Загитова. Если в прошлом году девушка боксировала с Олегом Саитовым, то в этот раз приняла участие в шоу-поединке на шпагах с олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян.

«Бокс для меня стал открытием прошлого года, я начала заниматься сама для общего развития. Даже не думала, что здесь буду боксировать. Сейчас мне предложили встать в спарринг с олимпийской чемпионкой по фехтованию, она провела мне мастер-класс, но этого, конечно, не хватило», — объяснила Загитова.

АГН «Москва»

© Новосильцев Артур

Однако Азнавурян не стала расстраивать поклонников Алины и уступила со счётом 14:15. При этом, по словам Карины, у соперницы даже получилось несколько неплохих уколов. Фигуристка же пошутила, что теперь у неё есть пара профессиональных травм в фехтовании.

«Боялась ли уколов? Сегодня сумбурный день. Я не успевала думать об этом. Поэтому первое попадание в меня — и я такая: ауч, что это было? Возможно, будет синяк», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

Александра Трусова на этот раз выбрала не очень динамичный вид спорта. В прошлом году на Неделе лёгкой атлетики она демонстрировала прыжки в длину, а в субботу попробовала петанк и даже выиграла 5:2. Не отставала от остальных и Камила Валиева. Она приняла участие в мастер-классе по брейк-дансу.

Евгения Медведева в «Лужниках» от экспериментов отказалась, однако с удовольствием после показательных выступлений пообщалась с болельщиками и рассказала о своём опыте катания на горных лыжах.

«Там работают абсолютно другие мышцы. Если ты покатаешься на лыжах, то потом выходишь на лёд и так же топаешь. Поэтому лыжи нам противопоказаны. А тут я решила, что от жизни надо брать всё. Мне понравилось, здорово. Этим летом планирую освоить вейкборд. Посмотрим, получится ли», — отметила Медведева.

Также Евгения поделилась впечатлениями от сотрудничества с московским «Динамо». В прошлом сезоне чемпионка мира брала интервью у футболистов для клубного канала. По словам фигуристки, ей чужда профессиональная работа в команде, поскольку она одиночница.

«Хоть я и в паре катаюсь, но это два человека, а не больше десятка. Они все такие разные — разных возрастов, разного воспитания. Было интересно с ними поболтать, узнать, что они вообще делают на сборах. Это абсолютно другая физическая активность, другие моральные принципы», — заявила Медведева.

АГН «Москва»

© Новосильцев Артур

Мог рассказать всё о футболе форвард «Локомотива» Артём Дзюба, который также приехал пообщаться с болельщиками. Но его больше спрашивали не о спорте, а о шоу, в которых он снимается вместе с Леонидом Слуцким.

«Нравится находиться в этой роли. Только, дети, 18+. Смотреть это не надо! Мы получаем удовольствие от этого шоу, нам весело. Мы показываем то, что происходит у спортсменов в раздевалке, потому что в спорте ты не можешь говорить всё время без мата. «Сударь, вы дали пас не туда» — так не получится. Я не читал комментарии, а Слуцкий читает. Когда ты футболист в нашей стране, ты должен быть готов к негативу. Не нравится — не смотрите. Мы никого не заставляем», — отметил Дзюба.

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При этом уходить по окончании спортивной карьеры в шоу-бизнес Артём не собирается. Ему интереснее тренерская работа.

«Я подумываю об этом, хочу узнать, каково быть с другой стороны. Мне интересно», — признался Дзюба.

Также поучаствовал в мероприятии Сергей Карякин. Гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры в шахматы сразу на 20 досках.

«Всё сегодня прошло замечательно, задача-минимум была не получить тепловой удар. Партии сложились непросто, я потерял очки и даже проиграл одну из них ребёнку, которому, наверное, лет десять. Но было видно, он занимается шахматами», — рассказал Карякин.

Надо отметить, что в «Лужниках» не обошлось без неприятных сюрпризов. Так, службе безопасности пришлось отменить фан-встречи и пресс-подходы Валиевой и Трусовой. Как объяснили организаторы, такое решение было принято, чтобы не повторилась давка, возникшая при появлении Щербаковой.

Завершился вечер большим концертом с участием известных исполнителей, среди которых были Сергей Лазарев, Люся Субботина, Анатолий Цой, Niletto и Рита Дакота.