Валиева проведёт мастер-класс по брейк-дансу, Трусова — по петанку в «Лужниках»
Щербакова посетит открытое занятие по настольному теннису, Трусова — площадку для петанка. Валиева вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым поучаствует в мастер-классе по брейк-дансу, сообщает пресс-служба соревнований.
Спортивные мероприятия с участием фигуристок пройдут в «Лужниках» на празднике 100-летия московского спорта.
Ранее сообщалось, что фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова, а также нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.