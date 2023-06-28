Валиева проведёт мастер-класс по брейк-дансу, Трусова — по петанку в «Лужниках»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Игр Александра Трусова примут участие в мастер-классах по различным видам спорта в Москве.

Щербакова посетит открытое занятие по настольному теннису, Трусова — площадку для петанка. Валиева вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым поучаствует в мастер-классе по брейк-дансу, сообщает пресс-служба соревнований.

Спортивные мероприятия с участием фигуристок пройдут в «Лужниках» на празднике 100-летия московского спорта.

Ранее сообщалось, что фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова, а также нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.