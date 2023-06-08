Гимнаст Далалоян: хейт в адрес Загитовой абсолютно необоснованный
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу — это же хорошо», — цитирует Далалояна Sport24.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова вместе с другими фигуристками приняла участие в забеге на 60 м на Никольской улице. Она заняла второе место.
Мероприятие прошло в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта.
15 июня Далалоян и Загитова вместе проведут разминку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев принёс свои извинения Загитовой на мероприятии, посвящённом Неделе лёгкой атлетики.