Гимнаст Далалоян: хейт в адрес Загитовой абсолютно необоснованный

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал критику общественности в адрес фигуристки Алины Загитовой.

«Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу — это же хорошо», — цитирует Далалояна Sport24.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова вместе с другими фигуристками приняла участие в забеге на 60 м на Никольской улице. Она заняла второе место.

Мероприятие прошло в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта.

15 июня Далалоян и Загитова вместе проведут разминку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев принёс свои извинения Загитовой на мероприятии, посвящённом Неделе лёгкой атлетики.