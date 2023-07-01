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Щербакова не примет участия в фестивале фигурного катания на Дне московского спорта

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не сможет принять участие в фестивале фигурного катания на празднике 100-летия московского спорта в «Лужниках».
Щербакова не примет участия в фестивале фигурного катания на Дне московского спорта
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает пресс-служба мероприятия, спортсменка отказалась от участия из-за проблем со здоровьем, но посетит мастер-класс по настольному теннису, фан-встречу и пресс-подход.

Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Щербакова рассказала, что не хотела бы комментировать возможное возвращение на лёд.

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