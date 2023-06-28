Реванш Порье и Гэтжи, бой Алискерова с Костой, защита Волкановски и возвращение Корешкова: главные события июля в MMA

Дастин Порье проведёт ответный поединок с Джастином Гэтжи, по итогам которого определится обладатель титула BMF, а действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сразится с обладателем временного пояса Яиром Родригесом. Аскар Аскаров выступит в России впервые с 2018 года, а Андрей Корешков постарается взять реванш у Лоренца Ларкина на шоу Bellator в Японии. Икрам Алискеров померится силами с бывшим претендентом Пауло Костой, Ринат Фахретдинов подерётся с угасающей звездой Кевином Ли, а в ACA дебютирует экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарёв.

UFC on ESPN 48

Дата и место проведения: 1 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов, Ринат Фахретдинов — Кевин Ли, Яна Сантос — Кэрол Роса.

Откроется июль очередным «домашним» турниром Абсолютного бойцовского чемпионата. И хотя состав участников сложно назвать звёздным, любопытные поединки присутствуют. Чего стоит главная схватка, в которой сойдутся эпатажный Шон Стрикленд и Абусупьян Магомедов, представляющий Германию. И это удивительно, ведь до этого момента уроженец Дагестана лишь однажды бился в UFC. После трёх неудачных попыток организовать ему бой он всё же вошёл в октагон и всего за 19 секунд нокаутировал Дастина Штольцфуса. И хотя впоследствии ещё раз снялся с шоу из-за проблем с визой, всё равно был удостоен чести закрывать мероприятие в Вегасе.

Но куда больший интерес отечественных болельщиков вызывают битвы с участием Рината Фахретдинова и Яны Сантос, до недавнего времени выступавшей под фамилией Куницкая. В декабре полусредневес не оставил шансов Брайану Баттлу, но теперь его ждёт серьёзная проверка в лице бывшей звезды лёгкой категории. В своё время Кевин Ли брал верх над Магомедом Мустафаевым, «вырубал» Грегора Гиллеспи, на равных бился с идущим на фантастической беспроигрышной серии Тони Фергюсоном и называл «лёгкими деньгами» потенциальный поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Тем удивительнее, что в UFC он возвращается именно из промоушена Eagle FC, который в последнее время испытывает трудности.

Но если Фахретдинов попытается подобраться к топ-15 дивизиона до 77 кг, то Сантос будет защищать своё место в шестёрке сильнейших представительниц легчайшей категории. Отобрать его попытается занимающая девятую строчку Кэрол Роса. В 2019 году бразильянка удачно дебютировала в UFC и победила четыре раза подряд, но потом проиграла в двух из трёх следующих битв. В обоих случаях ей мешали пробелы в борьбе, которыми вполне может воспользоваться и россиянка.

UFC 290

Дата и место проведения: 8 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Александр Волкановски (ч) — Яир Родригес (титул в полулёгком весе), Брэндон Морено (ч) — Александр Пантожа (титул в наилегчайшем весе), Роберт Уиттакер — Дрикус Дю Плесси.

Уже неделю спустя пройдёт один из двух самых зрелищных турниров UFC в июле. И примечателен он будет не только двумя титульными схватками, но и сражением топовых средневесов, по итогам которого вполне может определиться новый претендент на трофей. С 2014 года Роберт Уиттакер уступал лишь Исраэлю Адесанье, и Дрикусу Дю Плесси придётся прыгнуть выше головы, чтобы войти в историю. В ударной технике южноафриканец уступает австралийцу и наверняка постарается затянуть его в «глубокие воды», но сделать это будет непросто. Так считают и букмекеры, делающие ставку на экс-чемпиона.

А вот шансы Александра Пантожи на успех котируются заметно выше. Возможно потому, что ранее он уже дважды брал верх над Брэндоном Морено. В 2016-м он «задушил» его на шоу The Ultimate Fighter, а два года спустя победил единогласным решением в UFC. И хотя впоследствии мексиканец добился колоссального прогресса, завоевал титул и вышел триумфатором из невероятной тетралогии с Дейвисоном Фигейреду, бразилец остаётся для него очень опасным и неудобным соперником. Он невероятно изворотлив и хорош как в стойке, так и в партере, что на себе прочувствовали и Брэндон Ройвал, и Алекс Перес. Как и Морено семь лет назад, они оба попались на удушающий сзади.

При этом в главном поединке вечера фаворит предельно ясен. Пусть Александр Волкановски и не сумел сотворить историю, став чемпионом в двух дивизионах, в полулёгком весе составить ему конкуренцию мало кто способен. И, несмотря на преимущество в антропометрии и уникальные навыки в стойке, Яиру Родригесу будет крайне сложно сделать это. Австралиец великолепно чувствует дистанцию и способен перебивать даже более высоких соперников, а если что-то пойдёт не так, сумеет применить борцовские навыки. Мексиканец крайне уязвим в этом аспекте и ранее позволял буквально возить себя по полу не только опытному грэпплеру Фрэнки Эдгару, но и Максу Холлоуэю.

UFC Fight Night 224

Дата и место проведения: 15 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Холли Холм — Майра Буэно Силва, Альберт Дураев — Юн Ёнг Парк, Виктория Дудакова — Истела Нунес.

Пока Майра Буэно Силва будет пытаться сокрушить экс-чемпионку в легчайшем весе Холли Холм и выйти на бой за пояс, в минимальном весе подерётся Виктория Дудакова. Чемпионка Европы 2019 года подписала контракт с UFC ещё в августе 2022-го, но её дебют затянулся из-за травмы. За месяц до боя на Dana White’s Contender Series она порвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск, однако это не помешало ей справиться с Марией Силвой. И теперь она готова громко заявить о себе в крупнейшем промоушене планеты. И Истела Нунес не похожа на соперницу, способную помешать ей сделать это. В американской лиге она проиграла в каждом из трёх боёв, причём дважды капитулировала досрочно.

В свою очередь, реабилитироваться за не самые яркие выступления постарается Альберт Дураев. В июне 2022-го он уступил Хоакину Бакли, а в марте лишь раздельным решением взял верх над Чиди Нджокуани. И теперь у него на пути стоит Юн Ёнг Парк, выигравший три боя подряд. Причём южнокореец сделал это более уверенно. Лишь с Эриком Андерсом он провёл все запланированные раунды, в то время как Джозефа Холмса и Дениса Тюлюлина «задушил». И если россиянин попадётся в ту же ловушку, то вполне может вылететь из UFC.

ACA 160

Дата и место проведения: 21 июля, Сочи (Россия).

Значимые бои: Григорий Пономарёв — Мухумат Вахаев (Гран-при в тяжёлом весе), Алихан Сулейманов (ч) — Ислам Омаров (титул в полулёгком весе), Виталий Слипенко (ч) — Устармагомед Гаджидаудов (титул в полусреднем весе), Аскар Аскаров — Азамат Керефов (Гран-при в наилегчайшем весе).

«Ахмат» взял за правило хотя бы раз в два месяца проводить шоу, включающее в себя несколько поединков экстра-класса. И хотя в этот раз в Сочи состоятся сразу две титульные схватки, основное внимание приковано к звёздным дебютантам лиги, хотя Аскара Аскарова таким можно назвать с натяжкой. В 2015—2018 годах он выступал в ACB и даже владел трофеем, после чего отправился в UFC и практически добрался до статуса претендента в наилегчайшем весе. Но поражение от Кая Кара-Франса лишило его надежды сразиться с Морено, а проблемы со здоровьем вынудили попросить руководство о досрочном разрыве контракта.

Однако успешно вернуться в некогда родной промоушен Аскарову будет непросто, ведь противостоять ему будет не знающий поражений экс-чемпион Азамат Керефов. В 2021-м он также покинул лигу в статусе обладателя пояса, но добраться до американских промоушенов не сумел. Он ограничился одним удачным выступлением в UAE Warriors, после чего вернулся на родину. И хотя по статусу он уступает Аскару, вполне может удивить звёздного соперника.

Также в новом для себя промоушене дебютирует Григорий Пономарёв. В начале года он триумфально завершил трилогию с Юсупом Шуаевым и решил попробовать себя за пределами AMC Fight Nights. Но новое руководство не стало устраивать ему тёплый приём в виде проходной битвы, а сразу включило в число участников Гран-при и определило в противники Мухумата Вахаева. Да, из последних трёх боёв он был сильнее лишь в одном, но недооценивать бывшего чемпиона нельзя. Кроме того, пока неясно, как скажется на Гризли уход из Fedor Team.

Что касается титульных боёв, то в номинально главном из них будет разыгран вакантный пояс в полулёгком весе. Ранее он принадлежал Магомедрасулу Хасбулаеву, но спортсмен трижды не смог провести защиту в сражении с Алиханом Сулеймановым и был лишён звания. И теперь претендент подерётся за трофей с Исламом Омаровым. Тот имеет не только идеальный рекорд 13-0, но и идёт на серии из двух досрочных побед. В июле 2022 года он поймал на гильотину Маркоса Родригеса, а в марте нынешнего провёл удушающий сзади Луису Рафаэлу Лаурентино.

В свою очередь, первую защиту в полусреднем весе проведёт Виталий Слипенко. Причём изначально биться он должен был с бывшим обладателем пояса Абубакаром Вагаевым, которого он нокаутировал в декабре прошлого года. Но тот не смог войти в клетку из-за травмы, а его место занял ещё один экс-чемпион Устармагомед Гаджидаудов. И это не самый удобный соперник для Слипенко. Пусть дагестанец и уступает ему в антропометрии и стойке, но за счёт борцовских навыков способен измотать яркого ударника.

Bellator MMA vs. RIZIN 2

Дата и место проведения: 29 июля, Сайтама (Япония).

Значимые бои: Эй Джей Макки — Патрики Фрейре, Кёдзи Хоригути — Макото Синрю (титул Bellator в наилегчайшем весе), Магомед Магомедов — Дэнни Сабателло, Андрей Корешков — Лоренц Ларкин.

В декабре прошлого года Bellator провёл второй турнир в сотрудничестве с RIZIN (первый, с участием Фёдора Емельяненко, датируется 2019-м), причём в тот раз акцент был сделан на боях между представителями двух промоушенов. И хотя июльское шоу тоже подаётся под соусом матчевого противостояния двух лиг, но пока в программе их не слишком много. С натяжкой к таковым можно отнести разве что титульную дуэль между Кёдзи Хоригути и Макото Синрю, но второй ранее уже бился в США, а на кону будет стоять пояс американской организации.

В остальном пока заявлены исключительно битвы с участием бойцов Bellator. И если попытка Эй Джея Макки закрыть поражение от Патрисио Фрейре и сокрушить его брата Патрики вряд ли привлечёт большое внимание российских болельщиков, то выступления соотечественников наверняка будут пользоваться спросом. Благо в клетку войдут настоящие звёзды. Андрей Корешков несколько лет назад удерживал звание в полусредней категории, а Магомед Магомедов был в шаге от статуса претендента в наилегчайшей. Но поражения от Рауфеона Стотса и Патчи Микса подпортили ему реноме.

Поправить его Магомедов постарается в дуэли с Дэнни Сабателло. Тот занимает пятое место в рейтинге дивизиона и дышит в спину россиянину. Но назвать его элитным бойцом вряд ли возможно. За свою карьеру он практически не бился с топами, не считая разве что Стотса, которому также уступил.

Корешков же постарается взять реванш у Лоренца Ларкина. В октябре 2019-го их пути уже пересекались, и тогда американец взял верх лишь раздельным решением судей. И с тех пор он не проиграл ни разу, а в последнем бою нокаутировал Мухамеда Берхамова всего за 101 секунду. Безусловно, у Андрея достаточно мастерства, чтобы оказать оппоненту достойное сопротивление. Главное, чтобы не сказался годичный простой.

UFC 291

Дата и место проведения: 29 июля, Солт-Лейк-Сити (США).

Значимые бои: Дастин Порье — Джастин Гэтжи (титул BMF), Ян Блахович — Алекс Перейра, Икрам Алискеров — Пауло Коста, Тони Фергюсон — Бобби Грин, Роман Копылов — Клаудио Рибейро.

UFC продолжает осваивать штат Юта, где ранее нечасто устраивал мероприятия. Вплоть до 2022 года чемпионат организовывал там лишь одно еженедельное шоу, венчал которое бой Яира Родригеса и Мартина Касереса, но шесть лет спустя наконец провёл там номерной турнир. И вряд ли остался внакладе. «Вивинт Арену» посетило более 18 тыс. зрителей, а в главном поединке вечера Леон Эдвардс уложил Камару Усмана и оформил один из самых ярких нокаутов в истории смешанных единоборств.

На этот раз руководство UFC также решило не оставлять местную публику без ярких дуэлей. Зрители станут свидетелями очередной попытки Тони Фергюсона вернуться на победные рельсы, ярчайшего сражения двух ударников — Стивена Томпсона и Мишеля Перейры, боёв с участием рекордсмена лиги по числу нокаутов Деррика Льюиса и эпатажного Кевина Холланда. А напоследок насладятся реваншем Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Причём на кону будет стоять не только статус одного из претендентов на титул в лёгком весе, но и пояс «самого жёсткого ублюдка» (BMF). С ноября 2019-го им владел Хорхе Масвидаль, но после его ухода из спорта пояс стал вакантным.

Не обойдётся турнир и без участия россиян. Наиболее интригующей выглядит схватка между Икрамом Алискеровым и Пауло Костой. Отечественный спортсмен с ноги открыл дверь в крупнейший MMA-промоушен мира, за 130 секунд нокаутировав Филиппа Хоуза, и сразу же получил в оппоненты бывшего претендента. Пусть в последнее время бразилец чаще попадал в новостные сводки не благодаря успехам, а из-за проблем с весогонкой и рассказов об употреблении алкоголя перед боями, он всё равно остаётся пятым номером рейтинга. И если взять над ним верх, можно с ходу ворваться в число главных соискателей пояса.

При этом открывать шоу будет Роман Копылов, в последнее время всё больше похожий на себя времён выступления в Fight Nights Global. Он взял себя в руки и закрыл оба поражения в UFC, нокаутировав сначала Алессио Ди Кирико, а затем и Пунахеле Сориано. И на их фоне Клаудио Рибейро не выглядит впечатляюще. Да, в мае он досрочно расправился с Джозефом Холмсом, но ранее уже трижды проигрывал. И у россиянина есть все шансы наказать пусть и бьющего, но очень много пропускающего бразильца.