Фёдор Емельяненко подтвердил приостановку аккредитации Союза ММА России

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко высказался о приостановке аккредитации организации.

«Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта РФ с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте Минспорта, приказ о приостановке аккредитации подписан первым заместителем министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня.

Напомним, что 16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

В связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА следственный отдел СУ СК России по Амурской области возбудил дело в отношении судьи.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что не может помочь брату в борьбе с алкоголем.