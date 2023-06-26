Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд дал условный срок бойцу ММА Магомедову за вымогательство у подростка

Короткая ссылка
Мещанский районный суд Москвы вынес решение в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова.
Суд дал условный срок бойцу ММА Магомедову за вымогательство у подростка
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

«Суд приговорил Магомедова к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, со штрафом 300 тыс. рублей, Тагирбекова — к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Напомним, что Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозило до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза ММА России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить