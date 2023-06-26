Суд дал условный срок бойцу ММА Магомедову за вымогательство у подростка

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова.

«Суд приговорил Магомедова к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, со штрафом 300 тыс. рублей, Тагирбекова — к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Напомним, что Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозило до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза ММА России.