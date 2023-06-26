Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза ММА России

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить аккредитацию Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России на три месяца.

Как сообщается на официальном сайте организации, приказ о приостановке аккредитации подписан врио министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня.

16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

В связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА следственный отдел СУ СК России по Амурской области возбудил дело в отношении судьи.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России начал проверку после смерти участника турнира в Белогорске.