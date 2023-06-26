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Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза ММА России

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Министерство спорта РФ приняло решение приостановить аккредитацию Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России на три месяца.
Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза ММА России
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

Как сообщается на официальном сайте организации, приказ о приостановке аккредитации подписан врио министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня.

16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

В связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА следственный отдел СУ СК России по Амурской области возбудил дело в отношении судьи.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России начал проверку после смерти участника турнира в Белогорске.

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