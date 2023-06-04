Союз ММА России начал проверку после смерти 16-летнего участника турнира в Белогорске
«Союз ММА России уже проводит проверку и выясняет обстоятельств произошедшего», — цитирует представителя федерации ТАСС.
По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.
16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.
Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области начала проверку по факту гибели спортсмена.