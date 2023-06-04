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Участник соревнований по ММА в Приамурье скончался после удара в голову

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Прокуратура Амурской области сообщила, что проводится проверка по факту гибели 16-летнего спортсмена на Кубке по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Участник соревнований по ММА в Приамурье скончался после удара в голову
  • Gettyimages.ru

Как сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков, трагедия произошла во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова. 

По словам мэра, были соблюдены все необходимые юридические процедуры. Однако юный спортсмен выступал без защитной амуниции.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов сделал заявление после поражения от дос Сантоса.

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