Абубакар Нурмагомедов сделал заявление после поражения от дос Сантоса

Российский боец Абубакар Нурмагомедов опубликовал запись после поражения в поединке с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом на турнире UFC.

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел! Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше! Иншалла, ещё увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Бой в Лас-Вегасе (США) завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Теперь в активе дос Сантоса 24 победы и семь поражений. 36-летний бразилец провёл первый бой после годичной дисквалификации за употребление допинга: в его крови был обнаружен остарин.

33-летний Нурмагомедов потерпел четвёртое поражение в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Альбази победил Кара-Франса раздельным судейским решением на турнире UFC.